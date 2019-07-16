Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi
10 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:13 Kaynak: AA
, Türk Polis
Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.
Soylu, TRT Müzik'te yayınlanan "Bizim İçin Söyle" programına katıldı.
Türk polisinin yetkin eğitim ve donanımlı olduğunu belirten Soylu, "Türk polisi, aynı zamanda bu coğrafyanın kendisine vermiş olduğu çok güçlü bir akla sahip." dedi.
Moderatörün talebi üzerine Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.
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