Son Dakika Haberleri: Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi
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Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi

10 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.
Soylu, TRT Müzik'te yayınlanan "Bizim İçin Söyle" programına katıldı.
Türk polisinin yetkin eğitim ve donanımlı olduğunu belirten Soylu, "Türk polisi, aynı zamanda bu coğrafyanın kendisine vermiş olduğu çok güçlü bir akla sahip." dedi.
Moderatörün talebi üzerine Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun dereleri" türküsünü söyledi.
Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi
Süleyman Soylu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:13 Kaynak: AA
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