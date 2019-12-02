Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir' - Son Dakika

Soylu: "Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (1)

Soylu: Türkiye 21. yüzyılın başından bu yana büyük bir değişim içerisindedir

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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