Soylu: "Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış... - Son Dakika

Soylu: "Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış...

6 saat önce

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı.

Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Afet Riskini Azaltma ve Deprem Toplantısı"na katıldı. (1)

Soylu: Türkiye Afet Müdahale Eylem Planı'yla ülkemizde entegre müdahale sisteminin temelini atmış...

Süleyman Soylu, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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