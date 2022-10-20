Soylu: "Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur" - Son Dakika
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Soylu: "Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur"

20.10.2022 10:20

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Göç Kurulu Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Soylu: "Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur" - Son Dakika
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