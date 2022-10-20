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Bakan Soylu: 'Yunanistan'ın bize karşı yaptığı oyunu elbette ki süfli bir siyasettir, zavallılıktır, zayıflıktır'

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Türkiye, başından itibaren başı sonu belli olan bir göç politikası ortaya koymuştur' - Son Dakika

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