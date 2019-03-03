Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye, Bir Millet Olarak Ne Tarihini Unutuyor Ne Sorumluluğunu Unutuyor"

Soylu: "Türkiye, Bir Millet Olarak Ne Tarihini Unutuyor Ne Sorumluluğunu Unutuyor"

1 saat önce

- Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.

- Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun vatandaşları selamlaması
Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:44 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Polatlı, Güncel
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