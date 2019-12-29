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Soylu: "Türkiye bugün artık stratejik bir güçtür"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması MUŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:51 Kaynak: AA
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