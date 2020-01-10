Soylu: "Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir' - Son Dakika

Soylu: "Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir"

6 saat önce

"10 Ocak İdareciler Günü" programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

"10 Ocak İdareciler Günü" programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "10 Ocak İdareciler Günü" münasebetiyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

(1)

"Bu millet Osmanlı coğrafyasında hiçbir şeyi sömürmemiştir. Neredeyse bu coğrafyadan bir damla petrol almadan çıktık"

"Devlet olma alışkanlığı bir devlet geleneğinin olmasıyla ilgilidir. Para ve silah devlet olmaya yetmiyor. Bu işin bir de kalem boyutu var"

"Güney Sınırımızda üç tane harekat gerçekleştirdik. Bu harekatlar sayesinde hem oluşturulmak istenen terör koridorunu temizledik hem de orada hayatın normale dönmesi için çalışmalara başladık"

"Türkiye bugün okullarda okutulan ama bugün pratiğini gösteren bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir"

Soylu: Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Galatasaray, hazırlık maçında Altay'ı 3-1 yendi Ünlü oyuncu Can Yaman'ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Çek ekibi FK Príbram'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
03:59 Ataşehir tem otoyolu'nda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
03:54 Umman Sultanı Kabus bin Said, 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
03:49 Ataşehir tem otoyolu'nda kaza 4 yaralı - Son Dakika
03:40 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI - Son Dakika
03:31 Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 04:42:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Soylu: "Türkiye bugün bir siyasal güç, bir stratejik güç noktasına erişmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]