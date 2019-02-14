Soylu: "Türkiye Çok Sıradışı Bir Dönemden Geçiyor"
21 dakika önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da şehit yakınları, gaziler ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:46 Kaynak: AA
İntihar Etmek İçin Gittiği Yerden Not Paylaştı
4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı
Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor