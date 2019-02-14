Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye Çok Sıradışı Bir Dönemden Geçiyor"

Soylu: "Türkiye Çok Sıradışı Bir Dönemden Geçiyor"

21 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da şehit yakınları, gaziler ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ'da şehit yakınları, gaziler ve muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu. (6)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Altındağ, Güncel
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