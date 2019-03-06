Soylu: "Türkiye'de Yatırım Yapılacaksa Bu, Güvenliğe, Huzura ve İnsanların Kafasının Rahat Olmasına...
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. -1-
İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de yatırım yapılacaksa bu, güvenliğe, huzura ve insanların kafasının rahat olmasına bağlıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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