Soylu: "Türkiye'nin afetlere hazırlık noktasında kaybedecek bir saniyesi bile yoktur" - Son Dakika

Soylu: "Türkiye'nin afetlere hazırlık noktasında kaybedecek bir saniyesi bile yoktur"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması KAHRAMANMARAŞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirilen, Kahramanmaraş İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:57
Kaynak: AA
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