Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'nin güvenlik konusundaki yükümlülükleri ayrıca izaha muhtaç değildir"
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Soylu: "Türkiye'nin güvenlik konusundaki yükümlülükleri ayrıca izaha muhtaç değildir"

32 dakika önce

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Güvenlik Yönetiminin Dönüşümünde İhtiyaç Duyulan İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesi" Çalıştayına katıldı.

Soylu: Türkiye'nin güvenlik konusundaki yükümlülükleri ayrıca izaha muhtaç değildir

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:47 Kaynak: AA
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