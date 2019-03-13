Soylu: "Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşmasını Engellemeye Çalışıyorlar"
9 dakika önce
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde halka seslendi.
İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde halka seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:51 Kaynak: AA
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