Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşmasını Engellemeye Çalışıyorlar"

Soylu: "Türkiye'nin Hedeflerine Ulaşmasını Engellemeye Çalışıyorlar"

9 dakika önce

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde halka seslendi.

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Mudanya ilçesinde halka seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:51 Kaynak: AA

Mudanya, Süleyman Soylu, Bursa, Güncel
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