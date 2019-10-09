Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz'

Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz"

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KARABÜK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları KARABÜK - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/ PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır."

Soylu: Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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