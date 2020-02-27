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Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti.
17 dakika önce
Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz."
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