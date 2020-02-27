Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. - Son Dakika

Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti.

17 dakika önce

Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti.

Soylu:

Soylu: "Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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