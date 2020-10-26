Soylu: "FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi" - Son Dakika

Soylu: "FETÖ ile mücadelede 26 bin 725 personel hakkında mülkiye müfettişlerimiz tarafından rapor düzenlendi"
26.10.2020 12:29
Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı Toplantı salonu Toplantıya katılanlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma...
Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı
Toplantı salonu
Toplantıya katılanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görüntüsü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mülkiye Teftiş Kurulu 2020 Yılı İnceleme-Araştırma Toplantısı'nda konuştu. (8)
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