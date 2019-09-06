Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye trafik konusunda uzun yıllar elde edemediği bir başarıya, ama en önemlisi azalış...
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Soylu: "Türkiye trafik konusunda uzun yıllar elde edemediği bir başarıya, ama en önemlisi azalış...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti.

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:47 Kaynak: AA
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