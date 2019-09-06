Soylu: "Türkiye trafik konusunda uzun yıllar elde edemediği bir başarıya, ama en önemlisi azalış...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD'da düzenlenen "Trafik Kaza İstatistikleri Analizi Rapor Tanıtım Toplantısı"na iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:47 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum