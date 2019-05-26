Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri...

Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri...

2 saat önce

- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir.

- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: " Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür."
Soylu: Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri...
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Afrin, Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel
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