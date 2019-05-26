Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri...
2 saat önce
- İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:44 Kaynak: AA
- İçişleri Bakanı Soylu
'nun açıklamaları İçişleri Bakanı
Soylu: " Türkiye
'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin
ve Fırat
Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür."
Bakan Soylu, "Yarın Eyvah Para Etmez" Deyip Uyardı: Türkiye'ye Saldırabilirler
Suriyeli Sığınmacının "Kafa Kesmek İstiyorum" Sözleri Büyük Tepki Çekti
Bilic, Süper Lige Dönüyor
Yıldırım'dan Çok Konuşulacak İmamoğlu Çıkışı: Doğru Bulmuyorum