Soylu: Türkiye'ye Yönelik Saldırıyı Engelledik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırıyı engelledik, bu saldırı girişimi kamuoyuna yansıtılmadı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırıyı engelledik, bu saldırı girişimi kamuoyuna yansıtılmadı" dedi. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Kabulde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı. Başbakanlık Şeref Salonu'nda düzenlenen kabul töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Başbakanlık bürokratları ve konuk heyet de hazır bulundu.



SOYLU: "GÜVENİ, HUZURU VE ASAYİŞİ TEMİN EDECEĞİZ" İçişleri Bakanı Soylu, KKTC'de bulunmaktan ve iş birliğinden onur duyduklarını belirterek, KKTC'ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını, muhabbetini ve sevgisini getirdiklerini söyledi. Soylu, ziyareti çerçevesinde KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş'ın mezarlarını ve ailesini ziyaret ettiğini, İçişleri ile verimli meseleler görüştüklerini, kent güvenlik sistemi, düzensiz göç ve adli iş birliği konusunda çok ciddi çalışma yapıldığını ve protokol imzaladıklarını anlattı. İki ülke arasında güveni, huzuru ve asayişi temin etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Soylu, diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soylu, Başbakan Erhürman huzurunda sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı çok daha hızlı hareket edilebilecek bir protokol imzalayacaklarını ve iki ülkeye çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz" diye konuştu.



ERHÜRMAN: "İŞ BİRLİĞİNİ İLERİYE TAŞIYACAĞIZ" KKTC Başbakan Tufan Erhürman, Soylu'yu geniş heyetiyle birlikte ağırlamaktan şeref duyduklarını belirterek, "İlişkilerimiz başka ülkelerle kıyaslanmaz, iş birliği de öyle. O yüzden bugün burada olmanız ve iş birlikleri önemli" dedi. Erhürman, iki bakanlığın yürüttüğü çalışmaların iki ülke ve özellikle KKTC için son derece önemli olduğunu ifade ederek, bu çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydetti. Erhürman bu yöndeki iş birliğini çok daha ileriye taşımaları gerektiğini vurguladı. FETÖ konusunda çok ciddi, hızlı çalıştıklarını ve iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunları bizim sorunlarımızdır, iş birliğini daha da geliştireceğiz" diye konuştu. Kartal'da yaşanan hadiseden dolayı aynı üzüntüyü yaşadıklarını ve Türk halkının acısını paylaştıklarını belirten Erhürman, "Geniş kadro ile burada olmanız önemli, çok mutlu olduk. Güvenlik, terör, narkotik ve tüm alanlarda iş birliği önemli. Bu alanlarda çok iyi çalışıyoruz iş birliği kararlılıkla geliştirilecek" dedi.



SAHİL GÜVENLİK PROTOKOLÜ İMZALANDI Görüşmenin ardından Başbakan Tufan Erhürman'ın huzurunda Bakanlar Kurulu toplantı odasında 'Sahil Güvenlik' alanında protokol imzalandı. 'Sahil Güvenlik Alanında Destek ve İşbirliği Protokolü'ne Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir imza koydu.



MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Soylu, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında veri paylaşımı ve göç konularında işbirliği içeren protokolleri imzaladı. Türkiye ve yavru vatan KKTC ile kardeşlik binasına bir tuğla daha ilave ettiklerini belirten Soylu, "Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır. Bunu burada benim söyleme mükellefiyetim var. Yarım yüzyılı aşkın süredir türlü baskılara direnerek öz varlığını korumayı bilen Kıbrıs Türkü de bu asil davanın adeta tecessüm etmiş, ortaya çıkmış halidir" diye konuştu. Soylu, KKTC'nin asla yalnız olmadığını hatırlatarak, Türkiye ve KKTC'nin sarsılmaz birlikteliğinin süreceğini belirtti. 21. yüzyıl içerisinde Türkiye'nin sıçramalar kaydettiğinin altını çizen Bakan Soylu, "Türkiye birçok ülkeye bilgi, tecrübe ihraç ediyor" şeklinde konuştu. KKTC'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların planlamalar kapsamında ilerlediğini söyleyen Soylu, KKTC'nin bu sistemin meyvelerini güvenlik konusunda yakın zamanda alabileceğini dile getirdi.



"PKK/PYD İLE DEAŞ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEK İSTENEN BİR SALDIRI ENGELLENDİ"



Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırıyı engellediklerini belirten Soylu, bu saldırı girişiminin kamuoyuna yansıtılmadığını aktardı. Soylu, "Ama Amerika'ya sorsanız DEAŞ ile PKK/PYD bir araya gelir mi? Geliyor işte. Ortak menfaat para. Birlikte petrol paylaşıyorlar, birlikte terör de paylaşıyorlar. Bu konular bizim ve dünya için vazgeçilmez ve ihmale alınmayacak önemdedir" dedi. KKTC İçişleri Bakanı Baybars ise protokol imza töreninde iki ülke açısından işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda yakın iki komşu ülkenin yardımlaşabilmesi için veri akışının sağlanabilmesi, uluslararası suçlarla ve göçle mücadelede için büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baybars, KKTC'de suçların önlenmesi ve Türkiye'deki güvenliğin sağlanması için her türlü iş birliğinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Bakan Baybars, KKTC'ye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesinde, uluslararası göçle mücadelede ciddi anlamda adım atacaklarını belirterek, "Hem teknik, hem adli hem de idari iş birliği yapabileceğimiz iki protokol imza ediyoruz. Bu protokolün ülkemizin güvenliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke güvenliği için çok önemli olan bu adımların hem iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından protokolleri imzalayan Soylu ve Baybars, birbirlerine hediye takdim etti. Soylu, Türkiye'de de kadın bir İçişleri Bakanı görme temennisinde bulundu.



(İHA)

