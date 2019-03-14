Son Dakika Haberleri: Soylu: "Türkiye'yi Başka Ülkelere Peşkeş Çekeceklerdi"

Soylu: "Türkiye'yi Başka Ülkelere Peşkeş Çekeceklerdi"

1 saat önce

- AK Parti'nin Arsin mitingi Arsin ilçe merkezi AK Parti Seçim Otobüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitabı TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'nun Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

- AK Parti'nin Arsin mitingi
Arsin ilçe merkezi
AK Parti Seçim Otobüsü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitabı TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'nun Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:27 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Arsin, AK Parti, Güncel
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