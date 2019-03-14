Soylu: "Türkiye'yi Başka Ülkelere Peşkeş Çekeceklerdi"
1 saat önce
- AK Parti'nin Arsin mitingi Arsin ilçe merkezi AK Parti Seçim Otobüsü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitabı TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'nun Arsin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:27 Kaynak: AA
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