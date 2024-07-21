Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur - Son Dakika
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Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de açıklamalarda bulunan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah. Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" mesajını verdi. Soylu'nun sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

21.07.2024 07:56
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Türkiye Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği KKTC'de Ulusal Kanal'a konuştu.

Soylu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin şunları söyledi; "Burada olmak hepimiz için, her Türk evladı için büyük bir gurur. Ecdadımız bize büyük bir emanet ve büyük bir onur bıraktı. Ve biraz önce törende de bunun sanki her bir anını yaşamış olduk. Bugünü eğer bir cümleyle ifade etmek gerekirse 'gurur ve birlik günü' diyebiliriz.

"KIBRIS TÜRK DEVLETİ'Nİ ÖLMEDEN ÖNCE GÖRECEĞİZ, İNŞALLAH"

Özellikle Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan başlayan, tarihin ve ecdadın bize emaneti olan Kıbrıs'ta, Dr. Fazıl Küçük'ten Rauf Denktaş'a, Adnan Menderes'ten Fatih Nüştü Zorlu'ya, Rahmetli Ecevit'ten Erbakan'a kadar, bu milletin evlatlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne getirdiği büyük bir gurur günündeyiz. Allah daha nice böyle günleri, bizden sonraki nesilleri de ulaştırsın. Kıbrıs Türk Devleti'ni de ölmeden önce göreceğiz, İnşallah"

SOYLU'NUN MESAJI ABD VE BATI'YA MESAJ

Soylu'nun "Türkler, zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür. Bizim şifremiz ve kodumuz budur" ifadeleri sosyal medyada çok konuşuldu. Soylu'nun bu sözleri ABD ve Batı'ya mesaj olarak yorumlandı.

Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur

Kıbrıs Barış Harekatı, Süleyman Soylu, Kıbrıs, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • mehmet özcan: senmisin TÜRK sen trabzonlu degilmsin ne TÜRKÜ 22 23 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: Soran mı oldu 21 9 Yanıtla
    Kubilay Gençtürk: Sana yaz diyen'mi oldu ? o en azından seversin sevmezsin ama bu ülkeye hizmet etmiş.. ya sen ? 15 24 Necati Çolak : Kubi bu ülkeye hizmet mi etti valla mı 10 4 Trgtyldz: Kubilay sabah sabah güldürdün beni sağol 5 3 Yusuf Çakmak: sorduya 1 4 Pinokyo: Son 5 yıldır yuvalanan çeteler hala daha temizlenmedi artık kafanızın içindeki şeyi kullanmaya başlayın yahu. 0 0
  • caps lock: Kıbrıs içlerinde ukde kaldı. Bir oraya çökemediler. Dış güçler sağolsun :)) 18 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak: çetelerin mafyaların başkanı 6 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Hava çok sıçak 5 3 Yanıtla
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