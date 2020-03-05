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Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT görevlisine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın gözaltına alınması ilişkin açıklama yaptı.
"Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtlayan Soylu, Libya'da iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin hayatını kaybetmesi üzerine haber yapmanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:56
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