Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var - Son Dakika Dünya

Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Soylu, tutuklanan Odatv gazetecilerine ilişkin açıklama yaptı: Devlet sırrı denilen bir şey var, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT görevlisine ilişkin yaptıkları haber nedeniyle tutuklanan Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın gözaltına alınması ilişkin açıklama yaptı.


"Tarafsız Bölge" programında soruları yanıtlayan Soylu, Libya'da iki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin hayatını kaybetmesi üzerine haber yapmanın yanlış olduğunu söyleyerek, "Devlet sırrı denilen bir şey vardır, bir milli güvenlik sırrı denilen bir anlayış vardır. Bu Almanya'da da böyle. Hadi yapsınlar böyle bir haberi Almanya'da" ifadelerini kullandı.

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Barış Terkoğlu, Süleyman Soylu, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:56 
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Son Dakika

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklandı
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