Soylu, ukraynalı mevkidaşı avakov ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukraynalı mevkidaşı Arsen Avakov'un daveti üzerine, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov'un daveti üzerine başkent Kiev'de bulunan Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Yardımcısı Serhiy Honcharov, Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.

Soylu, mevkidaşı Avakov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Airbus firması tarafından Ukrayna İçişleri Bakanlığı için üretilen helikopterlerin tanıtımına katıldı.