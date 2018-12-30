Son Dakika Haberleri: Soylu: "Üniversitelere Gidip Sizi Dağa Götürüyoruz Diyenlerin Her Biri Kaçacak Delik Arıyor"

Soylu: "Üniversitelere Gidip Sizi Dağa Götürüyoruz Diyenlerin Her Biri Kaçacak Delik Arıyor"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında jandarma özel harekat ve polis özel harekatçılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında jandarma özel harekat ve polis özel harekatçılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:35 Kaynak: AA

Komando, Jandarma, Tunceli, Süleyman Soylu, Güncel
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