Soylu: "Üniversitelere Gidip Sizi Dağa Götürüyoruz Diyenlerin Her Biri Kaçacak Delik Arıyor"
1 saat önce
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TUNCELİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de 2. Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında jandarma özel harekat ve polis özel harekatçılarla sabah kahvaltısında bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:35 Kaynak: AA
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