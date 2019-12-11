Soylu: "Uyuşturucu kullananların uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı durum kadar ailelerin yaşadığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Uyuşturucu kullananların uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı durum kadar ailelerin yaşadığı... - Son Dakika

Soylu: "Uyuşturucu kullananların uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı durum kadar ailelerin yaşadığı...

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Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti.

Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. (6)

Soylu: Uyuşturucu kullananların uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığı durum kadar ailelerin yaşadığı...

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:21 Kaynak: AA
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