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Soylu: "Uyuşturucu meselesi bizim açımızdan çok üst bir başlık"
6 saat önce
Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın mülki idare amirlerini kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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