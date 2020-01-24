Soylu: "Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaklaşık yüzde 40 bir azalış söz konusu " - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaklaşık yüzde 40 bir azalış söz konusu ' - Son Dakika

Soylu: "Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaklaşık yüzde 40 bir azalış söz konusu "

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümlerde yaklaşık yüzde 40 bir azalış söz konusu

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:43 Kaynak: AA
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