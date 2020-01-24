Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) Arzı engellemenin yanı sıra hep birlikte talebi de aşağı çekmenin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: '(Uyuşturucuyla mücadele) Arzı engellemenin yanı sıra hep birlikte talebi de aşağı çekmenin... - Son Dakika

Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) Arzı engellemenin yanı sıra hep birlikte talebi de aşağı çekmenin...

7 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Soylu: (Uyuşturucuyla mücadele) Arzı engellemenin yanı sıra hep birlikte talebi de aşağı çekmenin...

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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