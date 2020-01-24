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Soylu: "(Uyuşturucuyla mücadele) Arzı engellemenin yanı sıra hep birlikte talebi de aşağı çekmenin...
7 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da düzenlenen Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:27 Kaynak: AA
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