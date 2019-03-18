Son Dakika Haberleri: Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) Terör Bize Ne Yapmak İstiyorsa Bu da Bize Aynısını Yapmak İstiyor"

Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) Terör Bize Ne Yapmak İstiyorsa Bu da Bize Aynısını Yapmak İstiyor"

56 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:41 Kaynak: AA

serik, Antalya, Süleyman Soylu, Güncel
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