Soylu: "(Uyuşturucuyla Mücadele) Terör Bize Ne Yapmak İstiyorsa Bu da Bize Aynısını Yapmak İstiyor"
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Serik ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:41 Kaynak: AA
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