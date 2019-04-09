Son Dakika Haberleri: Soylu: "Uyuşturucuyla Mücadelede Yılbaşından Bugüne Kadar Gerçekleştirdiğimiz Tutuklama Sayısı 6...

Soylu: "Uyuşturucuyla Mücadelede Yılbaşından Bugüne Kadar Gerçekleştirdiğimiz Tutuklama Sayısı 6...

1 saat önce

- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu.

- Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünün 174. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle yemekte buluştu. (3)

İçişleri Bakanı Soylu: "Uyuşturucuyla mücadelede yılbaşından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz tutuklama sayısı 6 bin 320'dir."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:18 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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