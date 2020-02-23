Son Dakika › Güncel › Soylu: 'Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşımızı kaybettik' - Son Dakika
Soylu: "Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşımızı kaybettik"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ AFAD Koordinasyon Merkezi'nde İran'da meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Son Dakika Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle İran'dan gelen araç, eşya ve yolcu girişleri durduruldu Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan Van'ı etkileyen deprem açıklaması: Birçok ev virane hale dönmüş.