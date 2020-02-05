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Soylu: "(Van'daki çığ faciası) 8 jandarmamız ve 3 güvenlik korucumuzu kaybettik"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:23 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.
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