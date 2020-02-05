İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun açıklaması ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van 'daki çığ faciasında 8 jandarma ve 3 güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

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