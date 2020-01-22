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Soylu: "Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Programın sona ermesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:39 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
Programın sona ermesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (6)
Son Dakika Firari asker, 26 yıl sonra yol kontrolünde yakalandı Şehit cenazesinde askerlere montlarını giydiren çocuklardan biri o anları anlattı Süleyman Soylu, Mardinli gençlerle sohbet etti: Hepsine harçlık ver abisi İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Tiyatroya çağrılsaydım, gitmezdim