Soylu: "Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele... - Son Dakika

Soylu: "Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Programın sona ermesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması

Programın sona ermesi MARDİN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı"nda konuştu. (6)

Soylu: Variller içerisinde Avrupa'dan gelmiş tonlarca uyuşturucuyu PKK'nın mağaralarında ele...

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:39 Kaynak: AA
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