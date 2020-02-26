Soylu: "Vatandaşımız yaptığımız gayretin farkındadır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soylu: 'Vatandaşımız yaptığımız gayretin farkındadır' - Son Dakika

Soylu: "Vatandaşımız yaptığımız gayretin farkındadır"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (7)

Soylu: Vatandaşımız yaptığımız gayretin farkındadır

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:44 Kaynak: AA
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