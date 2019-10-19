Soylu ve 81 ilden gelen muhtarlar Anıtkabir'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin 81 ilden İçişleri Bakanlığının misafiri olarak Ankara'ya gelen muhtarlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye geçti.

Soylu ve beraberindekiler, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Soylu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Soylu, deftere şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk. Devlet geleneğimizin ve demokrasimizin en köklü kurumlarından olan muhtarlık, iki asra yaklaşan mazisinin verdiği tecrübe ve birikimle bugün de sosyal hayatımızın merkezindedir, önemini korumakta ve hatta artırmaktadır.

Zatıalinizin, aziz milletimizin iradesine ve gücüne inanarak verdiğiniz mücadelenin de her noktasında en önde yer alan muhtarlarımız; dün olduğu gibi 21. yüzyıl Türkiye'sinde de kalkınmanın, millet-devlet bütünleşmesinin, demokrasiye sahip çıkmanın, milletin sesi olmanın öncüleri olarak toplumsal hayatımızın merkezindeki ayrıcalıklı yerini korumaktadır.



Bu köklü kurumu geliştirmek, önemine ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekmek adına, özlük hakları noktasında attığımız pek çok adımın yanı sıra 19 Ekim tarihi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Muhtarlar Günü' olarak ilan edilmiştir. İşte bugün, bu vesile ile huzurlarınızda bulunuyoruz.



Bu ülkenin selameti için, aziz milletimizin huzurunun, refahının, iradesinin korunması için emek veren, tendeki can dahil hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milli iradenin en halis temsilcileri olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyor, muhtarlık kurumunun tüm geçmiş büyüklerini, şehit ve gazilerini, rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Öte yandan Muhtarlar Günü dolayısıyla bugün 81 ilde etkinlikler düzenlenecek. Ankara'da misafir edilen muhtarlar, Başkentin simge yerlerini gezecek. Soylu, 81 ilden gelen muhtarlarla akşam yemeğinde buluşacak.