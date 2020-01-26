Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu - Son Dakika
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Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

15 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyüne gelmesi Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi Soylu'nun vatandaşlarla konuşması Soylu ve Koca'nın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyüne gelmesi

Bakanlar Soylu ve Koca'nın enkazda incelemesi

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun Soylu ve Koca'ya bilgi vermesi

Soylu'nun vatandaşlarla konuşması

Soylu ve Koca'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gezin Yardım Koordinasyon Merkezi'nde gelmesi

Koordinasyon merkezinde incelemeler ELAZIĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gezin köyündeki enkazlarda incelemede bulundular.

Soylu ve Koca, Gezin'deki enkazda incelemede bulundu

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:11 Kaynak: AA
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