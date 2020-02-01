Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi - Son Dakika
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Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi

12 dakika önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen yerleri helikopter ile havadan inceledi.

Soylu ve Kurum, deprem bölgesini helikopterden inceledi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremden etkilenen yerleri helikopter ile havadan inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremde en çok etkilenen Sivrice ve Maden ilçelerini havadan inceledi. 2 bakan, helikopterle yaptıkları incelemenin ardından Maden ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:55 Kaynak: DHA
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