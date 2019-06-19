Son Dakika Haberleri: Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Araklı- Bayburt kara yolunda incelemelerde bulundu.
Araklı ilçesindeki sel ve heyelanın ardından dün gece kente gelen Soylu ve Pakdemirli, Yeşilyurt ve Çamlıktepe mahallelerinin ardından, hasar gören Araklı- Bayburt kara yolunda da incelemede bulundu.
Bölgede devam eden çalışmaları yakından takip eden Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda yürütülen çalışmalara ilişkin ilgililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yukarıdan aşağı gelen toprağın yolu kapatan kısmının açılması hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Soylu, "Zannediyorum yakın bir zamanda buradaki yığıntıyı almak lazım ki aldıktan sonra suyun akışını normale döndürmek gerekir. Tüm makineler, ekipmanlar burada bunun için çalışıyorlar; yukarıyı biraz daha rahatlatmak için. Arama kurtarma çalışmaları, burada da orada da devam ediyor." diye konuştu.
Bakanlar Soylu ve Pakdemirli'ye, incelemelerde AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer ilgililer eşlik etti.
Soylu ve Pakdemirli, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek onlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:17 Kaynak: AA
Bayburt, Araklı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirin o anları canlı yayına yansıdı Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:22:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soylu ve Pakdemirli, sel bölgesinde incelemelerde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]