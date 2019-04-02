Son Dakika Haberleri: Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı. 

Görüntü dökümü:

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Bakan Mustafa Varank'ın çıkması 

Bakan Süleyman Soylunun çıkması 

Bakan Soylunun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi 

Bakan Soylunun ve Bakan Varank'ın ayrılmaları 

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:25 Kaynak: DHA

İstanbul, Mustafa Varank, AK Parti, Güncel
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