Son Dakika Haberleri: Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı

1 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.

Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı, System.String[]
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:26 Kaynak: DHA

Mustafa Varank, Süleyman Soylu, İstanbul, AK Parti, Güncel
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