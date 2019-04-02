Soylu ve Varank AK Parti İl Binasından Ayrıldı
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı binasından saat 03.00 sıralarında ayrıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:26 Kaynak: DHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Uyumsuzluk Net Bir Şekilde Görülüyor!
Şeyma Subaşı, 20 Yıl Önce Çekilen Videosuyla Sosyal Medyayı Salladı
Mart Ayında İstanbul'un Zam Şampiyonu Lahana Oldu
CHP'li Mansur Yavaş İlk İcraatını Açıkladı: Makam Araçları Azaltılıyor