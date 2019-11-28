Son Dakika Haberleri: Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...
Son Dakika Güncel Soylu: 'Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle... - Son Dakika

Soylu: "Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi

Süleyman Soylu'nun konuşması İZMİR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda konuştu. (1)

Soylu: Vekalet savaşlarında dünyanın kaybı, 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan daha çok bir mağduriyetle...

Süleyman Soylu, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:06 Kaynak: AA
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