Son Dakika Haberleri: Soylu: "Verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı 49 milyon 270 bine ulaşmıştır"
Son Dakika Güncel Soylu: 'Verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı 49 milyon 270 bine ulaşmıştır' - Son Dakika

Soylu: "Verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı 49 milyon 270 bine ulaşmıştır"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'nde konuştu. (3)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1+3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız."

Soylu: Verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı 49 milyon 270 bine ulaşmıştır

Süleyman Soylu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:17 Kaynak: AA
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