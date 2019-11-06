Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "
Son Dakika Güncel Soylu: 'Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu '

Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)

Soylu: Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:04 Kaynak: AA
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