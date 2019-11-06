İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir

Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım