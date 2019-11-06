Soylu: "Yakaladığımız kaçak göçmen sayısı 371 bin oldu "
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:04 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması (9) ANTALYA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (9)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB Başkanı'nın yaptığı tam bir cehalettir Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama: İnanın ilgilenmiyorum, ben işime bakarım Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek