Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yapılan Toplantılar Türkiye'mizin Geleceği Üzerinde Hayırlara Vesile Olacaktır"

Soylu: "Yapılan Toplantılar Türkiye'mizin Geleceği Üzerinde Hayırlara Vesile Olacaktır"

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun salona gelmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerle bir araya geldiği, "Gençlerimiz Geleceğimiz" programında konuştu. - 1 -

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:38 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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