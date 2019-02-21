Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu'dan Polisin Göstericiyi Taciz Ettiği İddiasına Sert Yanıt: Mahkemede Görüşeceğiz

Bakan Soylu'dan Polisin Göstericiyi Taciz Ettiği İddiasına Sert Yanıt: Mahkemede Görüşeceğiz

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin göstericiyi taciz ettiği iddiaları için "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin göstericiyi taciz ettiği iddiaları için "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Politika, Güncel
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