Bakan Soylu'dan Polisin Göstericiyi Taciz Ettiği İddiasına Sert Yanıt: Mahkemede Görüşeceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin göstericiyi taciz ettiği iddiaları için "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin göstericiyi taciz ettiği iddiaları için "Mahkemede görüşeceğiz. Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza tacizci diyen alçaklar gereğini görecek" dedi.

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Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek

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