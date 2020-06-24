Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü... - Son Dakika

Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulünü...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren teklifin kabulüne ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, demokrasi, hukuk, siyaset ve devlet tarihindeki bir kara lekeyi daha sildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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