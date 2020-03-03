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Soylu: "Yaya ölümlerinde bir yılda yüzde 22 azalış kaydettik"
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:26 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğünde, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'na katıldı. (2)
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