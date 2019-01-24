Soylu: "Yaya Öncelikli Trafik İçin Devlet Eylem Yapacak" - Ankara

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. (5)



İçişleri Bakanı Soylu: "Önümüzdeki zaman içinde yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. Bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak."



İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler."

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