Son Dakika Haberleri: Soylu: "Yeni Bir Fitne Tohumu Ekilmeye Çalışılıyor"

Soylu: "Yeni Bir Fitne Tohumu Ekilmeye Çalışılıyor"

46 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması SİVAS - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya geldi. (4)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:18 Kaynak: AA

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