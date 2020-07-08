Soylu: "Yeni güvenlik stratejimizle güvenliğin her alanında daha doğru adımlar atılmaktadır" - Son Dakika

Soylu: "Yeni güvenlik stratejimizle güvenliğin her alanında daha doğru adımlar atılmaktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması Salondaki katılımcılar Toplantının sona ermesi Bakan Soylu'nun salondan ayrılması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüde konuşması

Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Son Dakika: Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak

Salondaki katılımcılar

Toplantının sona ermesi

Bakan Soylu'nun salondan ayrılması

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılışında konuştu. (8)

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:04 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Soylu: 'Yeni güvenlik stratejimizle güvenliğin her alanında daha doğru adımlar atılmaktadır' - Son Dakika
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