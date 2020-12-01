Soylu: "(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik" - Son Dakika

Soylu: "(Yeni nesil çipli kimlik kartları) Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Nüfus Djital Arşiv Projesi Tanıtımı" programında konuştu. (2) İçişleri Bakanı Soylu: "Yeni nesil çipli kimlik kartlarının dağıtılmaya başlanmasıyla Türkiye nüfusunun yüzde 74'ünün kimlik kartını değiştirdik." "Sürücü belgelerindeki bilgileri kimlik kartlarına yüklüyoruz. Bu projede şu ana kadar yükleme yapılan kimlik kartı sayısı 600 bini geçmiştir."

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